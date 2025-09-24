Statua Trump-Epstein mano nella mano a Washington. Casa Bianca: "Provocazione politica"Mondo
L'amministrazione del presidente ha subito preso le distanze dall'opera, realizzata da un collettivo anonimo, che resterà fino a domenica 28 settembre sul mall di Washington grazie al permesso del servizio che gestisce il parco. La statua è intitolata "Best Friends Forever" (Migliori amici per sempre) ed è corredata da targhe con iscrizioni ironiche sui due personaggi
Donald Trump e Jeffrey Epstein mano nella mano. Sono raffigurati così il presidente statunitense e il finanziere in una statua apparsa martedì 23 settembre sul National Mall di Washington, proprio davanti al Campidoglio americano. L'opera si intitola “Best Friends Forever”, ovvero “Migliori amici per sempre”, ed è stata installata da un collettivo artistico anonimo. Rimarrà davanti al luogo simbolo del governo Usa, il palazzo che ospita il Congresso degli Stati Uniti, fino a domenica 28 settembre grazie al permesso del servizio che gestisce il parco, il National Park Service.
Casa Bianca: “Provocazione politica”
L'opera, in schiuma e resina dipinta per simulare il bronzo, è corredata da targhe con iscrizioni ironiche che alludono alla vicinanza tra Trump ed Epstein. I due in passato erano stati amici: Trump ha poi più volte assicurato di aver preso le distanze da Epstein prima che venissero alla luce gli scandali e le accuse di stupro nei confronti di minorenni che sono costate il carcere al finanziere americano. Epstein, rinchiuso con l’accusa di pedofilia, si è tolto la vita in cella nel 2019. La Casa Bianca ha subito definito l'installazione una "provocazione politica" e negato qualsiasi relazione stretta tra i due.
su insider
Il caso Epstein continua a perseguitare Trump
©Getty
Funerali Charlie Kirk, vip e gente comune per l'ultimo saluto. FOTO
Nevada, California, Texas, Oklahoma, Maine, North Carolina e perfino Hawaii e Alaska. Il popolo di Charlie Kirk ha attraversato gli Usa per essere allo State Farm Stadium di Phoenix per la commemorazione dell'attivista conservatore ucciso il 10 settembre. Presenti 200mila persone, inclusi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il suo vice J.D. Vance, Elon Musk e Steve Bannon