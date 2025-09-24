L'amministrazione del presidente ha subito preso le distanze dall'opera, realizzata da un collettivo anonimo, che resterà fino a domenica 28 settembre sul mall di Washington grazie al permesso del servizio che gestisce il parco. La statua è intitolata "Best Friends Forever" (Migliori amici per sempre) ed è corredata da targhe con iscrizioni ironiche sui due personaggi

Donald Trump e Jeffrey Epstein mano nella mano. Sono raffigurati così il presidente statunitense e il finanziere in una statua apparsa martedì 23 settembre sul National Mall di Washington, proprio davanti al Campidoglio americano. L'opera si intitola “Best Friends Forever”, ovvero “Migliori amici per sempre”, ed è stata installata da un collettivo artistico anonimo. Rimarrà davanti al luogo simbolo del governo Usa, il palazzo che ospita il Congresso degli Stati Uniti, fino a domenica 28 settembre grazie al permesso del servizio che gestisce il parco, il National Park Service.

Casa Bianca: “Provocazione politica”

L'opera, in schiuma e resina dipinta per simulare il bronzo, è corredata da targhe con iscrizioni ironiche che alludono alla vicinanza tra Trump ed Epstein. I due in passato erano stati amici: Trump ha poi più volte assicurato di aver preso le distanze da Epstein prima che venissero alla luce gli scandali e le accuse di stupro nei confronti di minorenni che sono costate il carcere al finanziere americano. Epstein, rinchiuso con l’accusa di pedofilia, si è tolto la vita in cella nel 2019. La Casa Bianca ha subito definito l'installazione una "provocazione politica" e negato qualsiasi relazione stretta tra i due.