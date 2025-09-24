Esplora tutte le offerte Sky
Statua Trump-Epstein mano nella mano a Washington. Casa Bianca: "Provocazione politica"

Mondo
L'amministrazione del presidente ha subito preso le distanze dall'opera, realizzata da un collettivo anonimo, che resterà fino a domenica 28 settembre sul mall di Washington grazie al permesso del servizio che gestisce il parco. La statua è intitolata "Best Friends Forever" (Migliori amici per sempre) ed è corredata da targhe con iscrizioni ironiche sui due personaggi

Donald Trump e Jeffrey Epstein mano nella mano. Sono raffigurati così il presidente statunitense e il finanziere in una statua apparsa martedì 23 settembre sul National Mall di Washington, proprio davanti al Campidoglio americano. L'opera si intitola “Best Friends Forever”, ovvero “Migliori amici per sempre”, ed è stata installata da un collettivo artistico anonimo. Rimarrà davanti al luogo simbolo del governo Usa, il palazzo che ospita il Congresso degli Stati Uniti, fino a domenica 28 settembre grazie al permesso del servizio che gestisce il parco, il National Park Service.

WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 23: A statue depicting U.S. President Donald Trump and Jeffrey Epstein holding hands is seen near the U.S. Capitol on September 23, 2025 in Washington, DC. A plaque below the figures states "In Honor of Friendship Month." (Photo by Anna Moneymaker/Getty Images)
La statua che raffigura Trump ed Epstein davanti al Campidoglio Usa - ©Getty

Casa Bianca: “Provocazione politica”

L'opera, in schiuma e resina dipinta per simulare il bronzo, è corredata da targhe con iscrizioni ironiche che alludono alla vicinanza tra Trump ed Epstein. I due in passato erano stati amici: Trump ha poi più volte assicurato di aver preso le distanze da Epstein prima che venissero alla luce gli scandali e le accuse di stupro nei confronti di minorenni che sono costate il carcere al finanziere americano. Epstein, rinchiuso con l’accusa di pedofilia, si è tolto la vita in cella nel 2019. La Casa Bianca ha subito definito l'installazione una "provocazione politica" e negato qualsiasi relazione stretta tra i due.

Il caso Epstein continua a perseguitare Trump
GLENDALE, ARIZONA - SEPTEMBER 21: Color guard perform during the memorial service for political activist Charlie Kirk at State Farm Stadium on September 21, 2025 in Glendale, Arizona. Kirk, the CEO and co-founder of Turning Point USA, was shot and killed on September 10th while speaking at an event during his "American Comeback Tour" at Utah Valley University. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)
Funerali Charlie Kirk, vip e gente comune per l'ultimo saluto. FOTO

Nevada, California, Texas, Oklahoma, Maine, North Carolina e perfino Hawaii e Alaska. Il popolo di Charlie Kirk ha attraversato gli Usa per essere allo State Farm Stadium di Phoenix per la commemorazione dell'attivista conservatore ucciso il 10 settembre. Presenti 200mila persone, inclusi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il suo vice J.D. Vance, Elon Musk e Steve Bannon

