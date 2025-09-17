Esplora tutte le offerte Sky
Mondo

Il caso Epstein continua a perseguitare Trump

Luciana Grosso

Ispi
Gli attivisti del gruppo britannico Led by Donkeys in occasione della visita di Stato di Trump hanno proiettato sul Windsor Castle la foto di Trump e Epstein

Le dichiarazioni rilasciate dalla supertestimone Ghislaine Maxwell, invece di chiudere il caso, non sono state ritenute credibili da buona parte dell’opposizione al presidente Usa. Non solo gli avversari politici chiedono con ancora più forza la pubblicazione dei documenti, relativi all'inchiesta, ma le parole di Maxwell hanno creato perplessità persino tra i più ferventi sostenitori del tycoon

