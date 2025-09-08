Regina Elisabetta, come è cambiata la Royal Family a tre anni dalla morte della sovranaMondo
L'8 settembre 2022 moriva a Balmoral la sovrana britannica più longeva di sempre. Dopo la morte di Elisabetta II una serie di eventi hanno coinvolto la famiglia reale: l'uscita in libreria della "chiacchieratissima" autobiografia di Harry, la malattia di re Carlo III e quella della principessa Kate Middleton
Sono passati esattamente tre anni dalla sera di quell'8 settembre, quando la Bbc annunciò al mondo intero la morte della sovrana britannica più longeva di sempre: Elisabetta II. “Sua Maestà si è spenta in pace”, dichiarò l'emittente televisiva. La Regina, che aveva 96 anni, si trovava da giorni, sotto sorveglianza medica, nella tenuta scozzese di Balmoral, dove poi è deceduta. Dopo la morte di Elisabetta II, un evento che ha segnato la fine di un'epoca durata in totale settant'anni, sono avvenuti una serie di cambiamenti all'interno della famiglia reale.
La morte della regina Elisabetta II
La “Regina dei record” si è spenta nell'anno del Giubileo di platino, dopo settant'anni trascorsi sul trono d'Inghilterra. È stata la seconda sovrana che ha regnato più a lungo nella storia, dopo Luigi XIV, il “Re Sole”, che salì sul trono quando aveva poco meno di cinque anni e vi rimase per ben 72 anni. La regina Elisabetta II ha guidato il Regno Unito con 16 primi ministri, ha visto passare per la Casa Bianca 14 presidenti degli Stati Uniti, da Harry Truman all'attuale Joe Biden, e salire al soglio pontificio 7 Papi: Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II, fino al dimissionario Benedetto XVI e Papa Francesco. I funerali della sovrana, che riposa nella cappella di San Giorgio all'interno del castello di Windsor, si sono svolti il 19 settembre 2022 nell'abbazia di Westminster, proprio dove il 6 maggio 2023 si è tenuta la cerimonia di incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla.
L'incoronazione di re Carlo
“La morte della mia amata madre è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia. So che sarà profondamente sentita in tutto il Paese, il regno, il Commonwealth e da innumerevoli persone nel mondo. È di conforto la consapevolezza del rispetto provato verso la regina", aveva scritto in un messaggio il nuovo re Carlo III. La cerimonia di incoronazione del monarca britannico, avvenuta il 6 maggio 2023 a Westminster, si è svolta secondo il rito anglicano dell'Eucaristia. Dopo l'intronizzazione di Carlo III, si è tenuta quella della nuova regina Camilla: per la prima volta, Buckinghan Palace ha eliminato il termine “consorte” dal titolo della sovrana.
L'intervento e la malattia di re Carlo
Il 18 gennaio 2024 Buckingham Palace annuncia, con un comunicato stampa, che il sovrano britannico si sarebbe, di lì a poco, sottoposto a un'operazione in un ospedale di Londra. L'intervento viene eseguito il 26 gennaio alla London Clinic a causa di “un ingrossamento benigno alla prostata”, come specificato da un portavoce del re. Secondo alcune fonti di corte, le condizioni del sovrano dopo l'operazione erano “buone”. Ma, la mattina di 5 febbraio, viene diffusa la notizia che al re era stata diagnosticata una forma di cancro. Una nota di Buckingham Palace specificava anche che Carlo III aveva iniziato una serie di trattamenti per curare il tumore e che si sarebbe preso una pausa dagli impegni pubblici. La prima comparsa in pubblico dopo l'annuncio della malattia avviene l'11 febbraio alla chiesa di St. Mary Magdalene di Sandringham, in compagnia della regina Camilla.
L'operazione e la malattia della principessa Kate
Esattamente 90 minuti prima del comunicato di Buckingham Palace sulla malattia di re Carlo, Kensington Palace emette un comunicato stampa dichiarando che la principessa del Galles era stata sottoposta a un intervento chirurgico all'addome all'interno della London Clinic, la stessa struttura che aveva ospitato il re per la sua operazione alla prostata. Una nota ufficiale di Kensington Palace specifica che la principessa Kate Middleton “difficilmente tornerà alle funzioni pubbliche prima di Pasqua” e “si scusa” con tutte le persone coinvolte per il necessario “rinvio dei suoi impegni imminenti, confidando di poterli recuperare quanto prima”. A seguito dell'intervento, iniziano a circolare numerose teorie sulle condizioni di salute della principessa e sulla possibile causa dell'operazione addominale.
Il video-annuncio di Kate Middleton
Il 22 marzo, la principessa Kate rompe il silenzio. In un video annuncia di avere il cancro. "A gennaio mi sono sottoposta a un importante intervento di chirurgia addominale. In quel momento si pensava che io non avessi il cancro. Ma i test dopo l'operazione hanno rivelato che il cancro era presente. Il mio team medico ha quindi suggerito di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva. E ora sono nelle prime fasi di questo trattamento", dichiara la principessa del Galles. La prima uscita pubblica di Kate dopo l'annuncio della malattia avviene il 15 giugno in occasione del Trooping the Colour, la tradizionale marcia che celebra il compleanno pubblico del re.
L'autobiografia del principe Harry
Nel frattempo, in tutte le librerie del mondo stava spopolando Spare, l'autobiografia del principe Harry. Uscito il 10 gennaio 2023, il libro riscuote da subito un enorme successo, vendendo oltre 400mila copie solo nel primo giorno in libreria e diventando il volume più velocemente venduto nel Regno Unito nella categoria “nonfiction”. Il memoir, che nella prima settimana ha venduto 3,2 milioni di copie, rivela alcuni dettagli sconosciuti sulla vita della Royal Family britannica. In un passaggio, Harry sostiene che suo fratello William l’abbia aggredito fisicamente, mentre in un altro accusa il padre, re Carlo III, di aver messo i suoi interessi prima di ogni altra cosa. Non mancano poi dettagli sulla vita privata del duca di Sussex, dall'uso di droghe fino alle missioni in Afghanistan come soldato, dove ha ammesso di aver ucciso 25 talebani.
