Re Carlo e il cancro, Regina Camilla: "Sta bene nonostante sia malato"

La regina è apparsa serena

La regina consorte si trova nella cattedrale della città inglese per prendere parte a una serata musicale e celebrare il lavoro di alcune associazioni di beneficenza locali. E' apparsa serena e le sue parole rivolte agli organizzatori dell'evento e alle autorità religiose presenti rappresentano senza dubbio un messaggio rassicurante per i sudditi del Regno Unito dopo che re Carlo nei giorni scorsi ha iniziato il trattamento per il suo non precisato tumore, e, una volta incontrato a Londra il principe Harry, giunto appositamente dagli Usa in una visita lampo durata 24 ore per stare vicino al padre, si è trasferito nella residenza di Sandringham, nel Norfolk (Inghilterra orientale), per riposarsi. Camilla sta continuando normalmente la sua serie di impegni pubblici, con altri in programma nei prossimi giorni, con una attività di rappresentanza molto intensa visto che il sovrano non partecipa nel periodo del trattamento medico agli eventi ufficiali. Il re dovrebbe tornare nella capitale britannica per le cure ospedaliere "altamente specializzate", come le ha definite il Mirror online, in regime ambulatoriale una volta alla settimana, soggiornando nella residenza di Clarence House per poi andare a Sandringham