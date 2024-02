Re Carlo proseguirà cure per cancro a Sandringham: esclusa reggenza

Il trasferimento di Re Carlo a Sandringham

Nella dimora reale Re Carlo si sottoporrà ai trattamenti oncologici, assistito dal suo medico personale. Da Sandringham, poi, ripartirà per Londra in occasione delle udienze con il primo ministro e gli incontri del Privy Council. Al momento, a quanto si apprende, non è stata presa in considerazione l’ipotesi della reggenza. “Sembra che sarà un’assenza piuttosto di mesi, che di settimane”, ha detto in un’intervista al Corriere Jonny Dymond, royal editor di Bbc, il quale ha confermato che “il re continuerà a svolgere tutti i suoi impegni istituzionali”. Nel caso in cui non riuscisse a portare a termine tutti gli impegni, “incaricheranno un senior member della famiglia reale per svolgere alcune selezionate funzioni costituzionali per conto del sovrano, come Counsellors of State”, ha aggiunto Dymond.