Dazi Trump, Ue: "Contro-tariffe sospese per i prossimi sei mesi"

Le misure preparate da Bruxelles in risposta ai dazi doganali di Washington avrebbero dovuto entrare in vigore il 7 agosto: con procedura d'urgenza la Commissione europea si riunirà per posticiparle. Non si placano intanto le critiche per l'intesa siglata a fine luglio tra il presidente Usa e Ursula von der Leyen, considerata troppo a favore degli Usa. Il portavoce dell'esecutivo comunitario, Olof Gill: "Continuiamo a collaborare per finalizzare una dichiarazione congiunta"

I contro-dazi europei in risposta alle tariffe di Donald Trump saranno congelati per sei mesi e non entreranno quindi in vigore dal 7 agosto, come previsto originariamente. I passaggi tecnici per farlo verranno definiti dalla Commissione Ue domani, 5 agosto, con procedura d’urgenza. La principale partita sui dazi resta però ancora aperta. L’accordo quadro siglato tra Trump e Ursula von der Leyen non prevede ancora quali saranno i prodotti esentati dalle tariffe. Per questo, ricorda Olof Gill, portavoce della Commissione europea, "l’Ue continua a collaborare con gli Stati Uniti per finalizzare una dichiarazione congiunta, come concordato il 27 luglio”. Ma molti punti restano ancora da chiarire.