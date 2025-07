Michael Jordan, l'ex villa del re del basket su Airbnb Luxe. FOTO

L’ex villa del numero 23 a Highland Park, Illinois, è ora disponibile su Airbnb. Venduta a dicembre per 9,5 milioni di dollari, la proprietà ha sette camere, 17 bagni, piscina e campo da basket. L’affitto è di 120.920 dollari a settimana con regole precise per gli ospiti, come un deposito cauzionale di 25mila dollari e il divieto di eventi. La notizia è riportata dal New York Times