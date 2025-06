Oggi il Pride a Budapest, presenti Schlein e Calenda. Orbán: illegale

Oltre 35mila persone sono attese oggi, sabato 28 giugno, a Budapest per il Pride, diventato il simbolo della protesta contro il governo di Viktor Orbán . Nella capitale ungherese ci saranno i leader del Partito socialista europeo, che dopo una riunione in mattinata parteciperanno al corteo in partenza alle 15 dal Varoshaza Park. Presente la segretaria del Pd Elly Schlein, quello di Azione Carlo Calenda, e una delegazione di parlamentari di M5s, Avs e Più Europa. Si temono scontri e infiltrazioni dell'estrema destra, in un evento che rappresenta un test sulla democrazia del Paese. Orbán ha annunciato "conseguenze legali" per chi organizza o partecipa al corteo nonostante divieto varato dalle autorità .

La partecipazione al corteo

A rendere possibile l'evento è stato Gergely Karácsony, il sindaco di Budapest, che ha organizzato il Pride come Comune, aggirando la necessità di ricevere l'autorizzazione da parte dell'esecutivo. Al corteo partecipano almeno 70 parlamentari europei, tra cui Iraxte Garcia Perez, Valerie Hayer e Terry Reintke, rispettivamente presidenti dei gruppi dei socialisti (S&D), dei liberali (Renew) e dei Verdi. Ci saranno la commissaria Ue per l'Uguaglianza Hadja Lahbib e il vicepresidente del Parlamento Ue Nicolae Stefanuta, che a Repubblica ha stigmatizzato le politiche del governo ungherese: "È inimmaginabile che si prendano di mira le minoranze. E una volta che si comincia a farlo, nessuno può dirsi più al sicuro. Non possiamo consentire che nell'Ue si ripeta ciò che avvenne negli anni Trenta". Lato Italia, oltre a Schlein e Calenda, sfilerannno Brando Benifei (Pd), uno dei corelatori dell'Ai Act, Ivan Scalfarotto (Italia Viva), Jacopo Rosatelli (Avs), Benedetta Scuderi (Verdi) e alcuni parlamentari del M5s (Alessandra Maiorino, Marco Croatti, Gabriella Di Girolamo, Elisa Pirro e Carolina Morace). Presente anche una delegazione della Cgil. Non è invece tornata in Ungheria Ilaria Salis.

I commenti dei politici italiani

Il dem Benifei, a Budapest con la delegazione Pd, spiega che proprio la presenza di tanti parlamentari è una forma di tutela per i partecipanti: "Esserci è un dovere, l’Europa non deve tornare indietro sui diritti e i silenzi di certi governi, a partire da quello italiano, ci dicono che è importante reagire a questa torsione autoritaria. Non abbiamo paura della prepotenza di Orbán perché sappiamo che la Carta europea dei diritti fondamentali tutela la libertà e la sicurezza dei partecipanti, a maggior ragione in presenza di decine di parlamentari che proveranno a essere per loro un cordone di sicurezza". I pentastellati sottolineano che "la deriva ungherese non è lontana da noi: le politiche del governo Meloni seguono pericolosamente la stessa scia, tra attacchi alle famiglie arcobaleno, censura, e tentativi di riportare l'Italia indietro di decenni sul fronte dei diritti. Per questo la nostra presenza è un atto politico di resistenza ma anche di speranza". Anche nella maggioranza c'è attenzione all'evento. Per Antonio Tajani, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, "la manifestazione delle proprie idee è il sale della democrazia". La parlamentare azzurra Isabella De Monte cita le parole della presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen: "L''Europa è la patria dei diritti, il clima intimidatorio che si respira a Budapest è inaccettabile".