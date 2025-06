Milano Pride 2025, oggi la parata: percorso e orari

3/4 ©IPA/Fotogramma

Alla parata partecipano il trenino delle Famiglie Arcobaleno che quest’anno festeggia 20 anni. Con lo striscione "Resistenza Arcobaleno", anche il presidente di CIG Arcigay Milano Alice Redaelli. Come da tradizione, prevista la presenza del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Assenti i politici della Regione Lombardia e la comunità ebraica perché in dissenso sull'uso del termine genocidio per descrivere quanto accade in Palestina. (Foto: Milano Pride 2024)