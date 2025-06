Giornata dell'Orgoglio LGBT, gli eventi da non perdere

Carri, arcobaleni, musica, festa e uguaglianza. Giugno è dedicato all’orgoglio gay, alla parità di diritti di genere e all’amore in ogni forma. Il mese del Pride sta giungendo al termine ma in alcune città italiane sono ancora in programma manifestazioni e cortei per celebrare la comunità LGBTQIA+. Milano tra tutte. La scelta del 28 giugno non è casuale. In questa data ricorre l’anniversario dei moti di Stonewall.



Milano

L'evento principale del Milano Pride è atteso per sabato 28 giugno 2025 con la tradizionale e coloratissima parata per le vie della città e durerà tutto il giorno. Il corteo partirà da via Vittor Pisani, in zona Stazione Centrale, alle ore 15 e terminerà all'Arco della Pace, dove avrà luogo il grande evento finale con festa pubblica dalle 18 all'1. Al Pride di Milano - è una notizia degli ultimi giorni - non ci sarà nessuna presenza istituzionale della Regione Lombardia, dopo la bocciatura in Consiglio regionale di una mozione delle opposizioni che la chiedeva. La posizione della giunta è stata spiegata dall'assessore alla Famiglia Elena Lucchini: "Per la sua connotazione politica marcata il Pride non può essere assurto a evento istituzionale. Regione Lombardia - spiega la leghista - deve mantenere il suo ruolo sopra le parti. La dignità delle persone è valore assoluto e ogni discriminazione va condannata ma dobbiamo evitare di ideologizzare l'azione amministrativa".

Bologna

Il 28 giugno è anche la data del Bologna Pride 2025, il "Rivolta Pride", uno dei più attesi d'Italia dopo Milano. L’appuntamento è alle 15:30 ai Giardini Margherita, da dove la partenza del corteo è prevista alle 17. L’arrivo al parco della Montagnola è previsto alle 20.30 circa. Nel Parco si terranno gli interventi politici conclusivi, intermezzati dalle performance del coro Komos e di Freek House, Boloroom e Brigate Rosa e conclusi dal live set di Godblesscomputers.

Le altre città