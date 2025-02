Papa Francesco, il Vaticano: "La notte è trascorsa bene, ha riposato"

Papa Francesco è ancora ricoverato al Gemelli di Roma, dove si trova dallo scorso 14 febbraio. "La notte è trascorsa bene, il Papa ha dormito e sta riposando", ha reso noto questa mattina la sala stampa vaticana. Le condizioni del Santo Padre rimangono comunque critiche. Come riferito nell'ultimo bollettino di ieri, il pontefice è sotto "ossigenoterapia ad alti flussi attraverso le cannule nasali". Gli esami del sangue hanno evidenziato una "lieve insufficienza renale". Per Bergoglio, 88 anni, colpito da una polmonite bilaterale , emersa in seguito alle complicanze di un’ infezione polimicrobica , continuano le cure.

L'Angelus di domenica

Nella mattinata di ieri, domenica 23 febbraio, l'Angelus è stato diffuso in forma scritta, come la scorsa settimana, con il Pontefice che ha parlato anche delle sue condizioni di salute: "Da parte mia, proseguo fiducioso il ricovero al Policlinico Gemelli, portando avanti le cure necessarie; e anche il riposo fa parte della terapia! Ringrazio di cuore i medici e gli operatori sanitari di questo Ospedale per l'attenzione che mi stanno dimostrando e per la dedizione con cui svolgono il loro servizio tra le persone malate". E ancora: "In questi giorni mi sono giunti tanti messaggi di affetto, e mi hanno particolarmente colpito le lettere e i disegni dei bambini. Grazie per questa vicinanza e per le preghiere di conforto che ho ricevuto da tutto il mondo! Affido tutti all'intercessione di Maria e vi chiedo di pregare per me".