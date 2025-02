Papa Francesco, il Vaticano: "Notte tranquilla, ha riposato"

"La notte è trascorsa tranquilla, il Papa ha riposato". È la comunicazione della sala stampa vaticana sulla salute del pontefice, che ieri ha avuto una " crisi respiratoria asmatiforme di entità prolungata nel tempo, che ha richiesto anche l'applicazione di ossigeno ad alti flussi". Gli esami del sangue hanno "evidenziato una piastrinopenia, associata a un'anemia, che ha richiesto emotrasfusioni". Francesco è "in condizioni critiche" e la prognosi è riservata. Per Bergoglio oggi niente Angelus: verrà solamente diffuso il testo da lui preparato per l'occasione, come accaduto la scorsa settimana.

Parolin: "Dimissioni? Inutili speculazioni"

Mentre Francesco è ricoverato, si è tornato a parlare di possibili dimissioni. "Mi sembrano tutte inutili speculazioni. Ora stiamo pensando alla salute del Santo Padre, alla sua ripresa, al suo ritorno in Vaticano: queste sono le uniche cose che contano", ha affermato ieri il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, al Corriere della Sera. In merito a una sua possibile visita dal pontefice, Parolin ha detto: "È meglio che Francesco resti protetto e abbia meno visite possibili, per poter riposare e così rendere più efficaci le terapie a cui è sottoposto".

Muller: "Dalla Croce non si scende"

"Le dimissioni di un Papa, di qualsiasi Papa, a mio parere non possono essere considerate una opzione. Dalla Croce non si scende, esattamente come indicano le scritture". A dirlo, al Messaggero, è il cardinale teologo Gerhard Muller. In questi giorni circolano voci di fratture in Vaticano: "Non finirò mai di ripeterlo, la Chiesa in questo momento storico ha bisogno di unità al suo interno - spiega Muller -. Provo dispiacere davanti a quello che accade". Tornando all'istituto delle dimissioni, "è contemplato dal diritto canonico solo in casi particolari e gravissimi, per esempio impedimenti cognitivi o per apostasia. Per i pontefici non dovrebbero valere i criteri dei leader politici o militari - sottolinea - che ad un certo momento se ne vanno in pensione. Nella Chiesa non vedo spazio per il funzionalismo ma solo per la testimonianza".