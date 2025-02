Il Papa "ha riposato bene". Parolin: "Dimissioni? Tutte speculazioni"

In una nuova nota la sala stampa vaticana aggiorna sulle condizioni di salute del Pontefice. Ieri i medici hanno sottolineato che Bergoglio "non è in immediato pericolo di vita". Il segretario di Stato vaticano: "Stiamo pensando alla salute del Santo Padre e alla sua ripresa. Queste sono le uniche cose che contano"

Stanotte Papa Francesco "ha riposato bene". Lo afferma la sala stampa vaticana. Ieri pomeriggio nel briefing stampa dal Policlinico Gemelli, i medici hanno sottolineato che Bergoglio " non è fuori pericolo ", ma al momento "non è in pericolo di vita".

Parolin: "Dimissioni? Inutili speculazioni"

Mentre Francesco è ricoverato, si torna a parlare di possibili dimissioni. "Mi sembrano tutte inutili speculazioni. Ora stiamo pensando alla salute del Santo Padre, alla sua ripresa, al suo ritorno in Vaticano: queste sono le uniche cose che contano", afferma il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, al Corriere della Sera. "Grazie a Dio, le notizie che arrivano dal Gemelli sono incoraggianti, si sta riprendendo. Gli sono state mandate delle pratiche d'ufficio e ciò significa che procede bene", sottolinea Parolin che, in merito a una sua possibile visita, aggiunge: "È meglio che resti protetto e abbia meno visite possibili, per poter riposare e così rendere più efficaci le terapie a cui è sottoposto".

Parolin: "Ucraina, coinvolgere tutti per la pace"

In questi giorni si è tornato a parlare di "corvi" intorno al Vaticano. "Sinceramente,

devo dire che non conosco se ci sono manovre del genere e cerco, in ogni caso, di restarne fuori. D'altra parte - osserva Parolin - penso sia abbastanza normale che in queste situazioni si possano diffondere voci incontrollate o venga pronunciato qualche commento fuori luogo: non è certo la prima volta che accade. Non credo però che ci sia alcun movimento particolare, e finora non ho sentito niente del genere". Nell'intervista, un richiamo anche ai conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, dove Parolin ha messo in guardia da "imposizioni unilaterali". "La pace autentica e giusta - rimarca il segretario di Stato vaticano - nasce dal coinvolgimento di tutte le parti in causa. Bisogna che tutti vengano coinvolti e siano disposti a negoziare per arrivare ad accordi mutuamente accettati. Altrimenti la pace non sarà mai stabile e duratura e il mondo diventerà una giungla nella quale aumenteranno i conflitti, con le loro terribili conseguenze di distruzione e di morte".