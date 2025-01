Elezioni in Germania, così la disinformazione prende di mira il voto

Le imminenti elezioni in Germania , in programma per il 23 febbraio, potrebbero essere colpite da un’operazione coordinata di disinformazione : secondo un’ analisi condotta dalla società di monitoraggio dell'affidabilità dei siti di notizie e informazioni NewsGuard e dalla testata di giornalismo investigativo Correctiv, esisterebbe una rete che comprende 102 siti in lingua tedesca generati dall’intelligenza artificiale che diffonde disinformazione e amplifica narrative filorusse. E questi siti, sempre stando all’indagine, sarebbero apparentemente collegati a John Mark Dougan, un cittadino statunitense fuggito dagli Usa e diventato propagandista del Cremlino. Lo stesso Dougan comunque, interpellato da NewsGuard ha detto: “Non sono associato, né pagato da, né lavoro per, né ricevo denaro dal GRU o da qualsiasi altra entità governativa russa”.

Chi è John Mark Dougan

Di John Mark Dougan si è occupato nel maggio del 2024 il New York Times. Il quotidiano newyorkese lo ha descritto come un ex vice-sceriffo a Palm Beach County, in Florida, sottolineando come oggi sia “un attore importante nelle operazioni di disinformazione della Russia contro l’Occidente”. Secondo quanto riportato da CNN nell’ottobre del 2024, Dougan “è diventato un attore chiave nell’ecosistema della disinformazione del Cremlino, ma un alto funzionario dell’intelligence europea ha detto che si tratta di un piccolo ingranaggio in una ruota molto più grande”.

La rete di disinformazione

Tornano alla rete individuata da NewsGuard e Correctiv, dall’inchiesta risulta che il primo sito del network sarebbe stato registrato a luglio dello scorso. Tuttavia la rete avrebbe iniziato a espandersi in modo significativo a seguito della caduta del cancelliere Olaf Scholz, avvenuta il 6 novembre 2024. I siti in lingua tedesca si presentano come se fossero delle vere e proprie testate giornalistiche, alcune delle quali riportano il nome di storici giornali locali che oggi non sono più esistenti. Tra le attività di questa rete - oltre ad alcune affermazioni false presenti sul network - ci sarebbe quella di diffondere idee politiche populiste ed euroscettiche. Secondo NewsGuard i contenuti in tedesco sarebbero generati dall’intelligenza artificiale e riprenderebbero contenuti apparsi su altre fonti, note per pubblicare notizie e contenuti polarizzanti, tra cui informazioni false o fuorvianti sulla guerra tra Russia e Ucraina.