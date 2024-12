Incoronazioni, guerre e summit: notizie che hanno segnato il 2024

I conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, la morte di Aleksej Navalny e la vittoria di Donald Trump alle elezioni americane. Ma anche le elezioni europee, la crisi politica in Francia e l'alluvione a Valencia. L'anno che si sta per chiudere è stato segnato, a livello internazionale, da eventi di portata storica: ecco quelli più importanti