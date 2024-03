Kate ha il cancro, annuncio prima delle vacanze per proteggere i figli

Kate Middleton, la principessa 42enne consorte dell’erede al trono d’Inghilterra William, ieri ha rotto il silenzio sulle sue condizioni di salute: dopo due mesi dalla misteriosa operazione all'addome e dopo settimane di illazioni, ha rivelato di essere alle prese con un tumore e di aver iniziato un ciclo di chemioterapia preventiva. Nel video in cui racconta cosa le sta succedendo, la principessa del Galles spiega anche perché per giorni è sparita dalla scena pubblica e non sono state date informazioni: l’obiettivo era quello di proteggere i suoi tre figli - George, Charlotte e Louis, che hanno tra i 10 e i 5 anni - e avere il tempo di prepararli e dire loro come stanno le cose.

Kate e William, quindi, hanno mantenuto per giorni il silenzio per cercare di proteggere e tutelare i loro tre figli. Poi, per spiegare la situazione pubblicamente, la principessa ha girato un video con cui ha reso noto di avere un cancro e placare la girandola di voci, illazioni e congetture nate intorno alla sua assenza. Una crisi che il Palazzo non era riuscito a placare. Il video è stato diffuso nella serata di ieri e girato venerdì pomeriggio, subito dopo il ritorno a casa dei tre bambini che adesso cominciano le vacanze pasquali. Kate ha detto al mondo che ha un tumore ma lo ha detto prima ai suoi bambini, che adesso rimarranno a casa per diverse settimane, fino al 17 aprile, e quindi saranno al riparo da domande indiscrete e poi saranno preparati al ritorno a scuola.

Il video

Nel video, che dura 2 minuti e 15 secondi, Kate siede su una panchina di legno con un'aiuola di narcisi sullo sfondo: appare determinata, a volte sorridente, con i capelli sciolti. La principessa non ha nascosto la gravità della situazione né la sfida che la sua malattia rappresenta per sé e la sua famiglia, ma ha voluto mandare un messaggio di calma. Vestita in modo casual con jeans e un maglione a righe, ha passato in rassegna le ultime settimane: “A gennaio ho subito un importante intervento chirurgico addominale a Londra e all'epoca si pensava che la mia condizione non fosse legata al cancro. L'intervento ha avuto successo. Tuttavia, gli esami effettuati dopo l'operazione hanno stabilito che c'era un cancro". Poi Kate ha spiegato che i medici le hanno consigliato di sottoporsi a un trattamento di “chemioterapia preventiva” che, secondo Kensington Palace, ha cominciato a ricevere alla fine di febbraio. "Soprattutto, ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene”, ha aggiunto. "Come ho detto loro, sto bene e divento più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire, nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito”, ha detto ancora. Kate ha anche chiarito che non parteciperà a impegni ufficiali fino a quando non starà meglio per concentrarsi sulla propria guarigione e sulla cura della propria famiglia.