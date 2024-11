G20 Rio de Janeiro, Meloni: “Finché c'è guerra noi al fianco di Kiev”

La premier italiana, prima dell'ultima sessione dei lavori del summit, si è fermata a parlare con i cronisti toccando diversi temi. “La Russia è indisponibile a dialogare”, ha detto sul conflitto. “Usa rispondono all’aggressività di Mosca, da noi altra scelta”. Sulla transizione energetica dice: “Impegno italiano sul nucleare, può cambiare la storia”. Sull'immigrazione illegale dice che "incide su violenza sulle donne" ascolta articolo

La premier italiana Giorgia Meloni è a Rio de Janeiro per il G20. Oggi, prima dell'ultima sessione dei lavori, si è fermata a parlare con i cronisti e ha toccato diversi temi. Sul conflitto Ucraina-Russia ha detto che l'ultima "scelta" degli Usa sui missili a lungo raggio è una "risposta all'aggressività senza precedenti da parte della Russia, alla vigilia di un G20 a cui la Russia partecipa. L'Italia ha fatto un'altra scelta, siamo concentrati da sempre sul tema della difesa antiaerea, ovviamente comprendo il punto di vista di altre nazioni". Poi ha aggiunto che "non è la prima volta che un leader occidentale" parla con Putin, "le posizioni espresse da Scholz nella telefonata sono in linea" con quelle degli altri Paesi, "non mi sono scandalizzata" per la telefonata, "il tema non è parlare o meno, ma cosa dire. La Russia è indisponibile"a trattare”. Poi ha ribadito: "Finché c'è una guerra in Ucraina noi saremo a fianco all'Ucraina", rispondendo a chi gli chiedeva se sarà rinnovato il decreto per l'invio delle armi all' Ucraina in scadenza a fine anno.

Meloni: “Impegno italiano sul nucleare, può cambiare la storia” "Il focus ora sarà sulla transizione energetica”, ha proseguito la premier riferendosi alla giornata odierna del G20. “Rivendicheremo il lavoro fatto dalla presidenza italiana del G7 e l'impegno italiano sul nucleare da fusione su cui noi siamo all'avanguardia, che può cambiare la storia”. Serve un "approccio più pragmatico: la sfida è della neutralità tecnologica, penso ai biofuel, su cui l'India lanciò un'alleanza globale. Ribadirò quanto detto a Baku, non si può sostenere una sostenibilità ambientale al prezzo di una desertificazione economica". Vedi anche G20, Meloni a Rio. Focus su Ucraina, Medio Oriente e lotta alla fame

Regionali, Meloni: “Interrogarsi su quanto non ha funzionato” "I cittadini hanno sempre ragione. Sono dispiaciuta del risultato e della non conferma del governo in Umbria”, ha la premier in riferimento alle elezioni regionali. "I cittadini hanno scelto un'altra parte. Ne prendiamo atto, faremo le nostre valutazioni. Bisogna ascoltare ciò che hanno detto i cittadini, che in questi due anni hanno premiato il centrodestra. Sono ancora molto ottimista sul consenso dei cittadini. Bisogna interrogarsi su quanto non ha funzionato. Non vincere sempre aiuta a mantenere i piedi per terra". Vedi anche Elezioni regionali, centrosinistra trionfa in Emilia-Romagna e Umbria

Meloni: immigrazione illegale incide su violenza su donne "Empowerment femminile e violenza sulle donne sono cose diverse. La violenza sulle donne è un tema che siamo al di là dal risolvere. Le cause vanno affrontate tutte quante. Ci sono dati che parlano di un'incidenza significativa dell'immigrazione illegale di massa. E l'Italia continuerà a lavorare per fermarla. Ci sono anche altre cause su cui lavoreremo”, ha detto Giorgia Meloni. Vedi anche Valditara: patriarcato non esiste, più violenze sessuali per immigrati

"Musk ha costretto la sinistra a difendere sovranità" Toccando altri temi ha aggiunto che "siamo molto molto distanti dal risolvere" le questioni "fame e povertà, date le crisi in atto, in Ucraina dove la Russia ha usato il grano come arma, e in MO”. E su Elon Musk ha detto che la sinistra si straccia le vesti sulle ingerenze dopo aver" tra le altre cose "chiesto all'Ue di aprire infrazione" per l'Italia. "Tra le tante imprese che Musk" ha portato a casa c'è l'aver "costretto la sinistra a rivendicare" la sovranità nazionale. Vedi anche Elon Musk, miliardi di euro di affari con l’Italia dal web allo Spazio

Gli appuntamenti di Meloni, dopo il G20 vola in Argentina La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, all'avvio di giornata oggi partecipa al Side Event organizzato da India, Sud Africa e Brasile (Troika), Onu e Banca Mondiale su "Digital Public Infrastructure AI and Data for Governance". Al termine, prenderà il via la terza sessione di lavoro: 'Sustainable Development and Energy Transition'. L'intervento della premier è previsto alle 14.35 (ora italiana) in lingua inglese. Intorno alle 15.30 Meloni prenderà parte al trilaterale Italia, Regno Unito e Giappone. Poi si svolgerà la Presentazione dei Rapporti sul Social Summit G20: Rapporto su Social Inclusion e Fight Against Poverty; Rapporto su Reform of Global Governance Institutions; Rapporto su Sustainable Development and Energy Transitions. A seguire è in programma la sessione conclusiva e la cerimonia di passaggio di consegne alla Presidenza di turno 2025. Dopo il pranzo informale di saluto la delegazione italiana partirà per l'Argentina per la visita di Meloni al presidente Javier Milei. Vedi anche G20 2024 a Rio de Janeiro: programma e temi in agenda