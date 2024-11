Consiglio europeo, Ue riunita nel post-voto Usa. Macron: "Svegliamoci"

L’Europa guarda al futuro, a partire dalla guerra in Ucraina , dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali Usa. L’occasione è la riunione dei leader a Budapest: ieri al vertice della Comunità Politica europea, oggi al Consiglio europeo. Già alle prime battute del summit di ieri è arrivato un monito contro il rischio di nuovi sovranismi dal presidente francese Emmanuel Macron: "L'Europa si svegli, dobbiamo difendere i nostri interessi. Dobbiamo scrivere noi la nostra storia". Il capo dell’Eliseo torna così a cavalcare l’unica strategia che da tempo ritiene percorribile, quella di una sovranità europea, sia in campo economico che nel settore della difesa. Macron ha dato così il via a una discussione che, dopo la riunione della Comunità Politica europea, i 27 leader Ue hanno previsto di mettere al centro della cena informale ospitata nel neogotico Parlamento ungherese, sulle rive del Danubio.

Zelensky: "Serve una pace giusta con un piano deciso dall'Ucraina"

Tema centrale nel rapporto tra Europa e Stati Uniti nel futuro sarà quello dell’invio di armi a Kiev, con Trump che in campagna elettorale più volte si è detto contrario. Il presidente ungherese Viktor Orban, tra i più felici dell’elezione del tycoon, al vertice di ieri ha subito evidenziato che adesso “serve un cessate il fuoco” tra Russia e Ucraina e che “dopo il voto negli Usa sono di più i Paesi europei pro-pace”. Poi sul palco è salito Volodymyr Zelensky, che ha ribattuto: la necessità è arrivare a “una pace giusta secondo un piano deciso dall'Ucraina”. Il leader di Kiev ha smentito l'ungherese su tutto, stoppando qualsiasi tentazione europea di cessate il fuoco: "Prima ci deve essere un piano, o si tornerebbe al 2014, e abbiamo visto cosa è successo". Ma sugli aiuti militari all’Ucraina anche i più ottimisti, in Ue, ora tentennano nell'eventualità di restare senza Washington. "Una pace si ha solo con delle concessioni, e bisogna che Vladimir Putin qualcosa la conceda", è la riflessione a voce alta di una fonte diplomatica a tarda sera.

Putin si congratula con Trump

Intanto, mentre a Budapest si discute di come muoversi, da Mosca sono arrivate le congratulazioni di Putin a Trump: lo zar si dice pronto a colloqui col presidente Usa in pectore. E definisce "degna d'attenzione" l'iniziativa del tycoon per mettere fine alla guerra in Ucraina.