Meloni, siparietto in radio: "Sto male, ma lavoro: ho pochi diritti"

La premier Giorgia Meloni è stata indirettamente protagonista di un siparietto ironico nel corso della trasmissione di Radio1 "Un giorno da pecora". L'ospite del programma, il deputato di Fratelli d'Italia Marco Osnato, presidente della commissione Bilancio, ha assecondato i conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro inviando un messaggio alla presidente del Consiglio per chiederle come stesse, dopo giorni alle prese con l'influenza. "Sono stato costretto da quelli di 'Un giorno da pecora' a chiederti come stai", il messaggio inviato e letto in diretta da Osnato, che pochi minuti dopo ha ricevuto e riferito la risposta di Meloni: "Male in verità, ma non avendo particolari diritti sindacali sono a Budapest per il Consiglio europeo a fare il mio lavoro".