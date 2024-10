Scatta l'allarme sul batterio gastrointestinale che ha causato 49 casi di malattia in 10 Stati. Le autorità sanitarie e gli investigatori sospettano che la causa siano le cipolle. Nel frattempo, il franchise americano ha già ritirato il panino incriminato e tutti i relativi ingredienti ascolta articolo

In America scatta l’allarme Escherichia Coli. Sarebbe stato un panino del McDonald’s, un Quarter Pounder (conosciuto in Italia come McRoyal Deluxe), a scatenare in 10 diversi Stati i 49 casi di malattia, tra cui un morto e una decina di ricoveri.

Dieci persone in ospedale e un morto La conferma sulla provenienza del batterio gastrointestinale è arrivata martedì 22 ottobre dal Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), che ha sottolineato come il fast-food americano stia collaborando con gli investigatori. Il primo caso è stato registrato il 27 settembre, affermano gli investigatori della Food and Drug Administration (Fda), con l’età delle vittime che varia tra i 13 e gli 88 anni. Delle 10 persone trasportate in ospedale, una ha sviluppato la sindrome emolitico-uremica, una grave patologia che può causare insufficienza renale. Un'altra persona, descritta dal Cdc come "un anziano del Colorado", ha perso la vita dopo aver mangiato al fast-food. Sono stati segnalati casi in Colorado, Iowa, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, Oregon, Utah, Wisconsin e Wyoming. approfondimento Escherichia Coli, quali sono le cause e i sintomi dell'infezione

Cipolle sospette Dopo la diffusione della notizia nella giornata di martedì, le azioni di McDonald's a Wall Street hanno avuto un importante calo. "Potete contare sul fatto che faremo la cosa giusta", ha affermato il presidente del franchise Usa Joe Erlinger. I fast-food di diversi Stati, intanto, avrebbero già “smesso di usare cipolle fresche tagliate a listarelle e polpette di manzo da un quarto di libbra". Anche se “non si sa ancora quale ingrediente alimentare specifico sia contaminato”, secondo il Cdc la traccia più concreta porterebbe alle cipolle. approfondimento Usa, Trump frigge patatine in un McDonald's in Pennsylvania. VIDEO

Il precedente Non si tratta della prima epidemia di Escherichia Coli che colpisce McDonald's negli ultimi anni. Nel 2022, sei bambini in Alabama si sono ammalati dopo aver mangiato dei Chicken McNuggets e quattro di loro sono stati ricoverati in ospedale. Gli ispettori sanitari hanno poi visitato il ristorante interessato e riscontrato diverse violazioni, tra cui il lavaggio improprio delle mani e la mancanza di guanti.