Usa, Trump frigge patatine in un McDonald's in Pennsylvania. VIDEO

"Una ha lavorato da McDonald's, l'altro è nato col cucchiaino d'argento in bocca"

Il tycoon ha attaccato la sua avversaria Kamala Harris, che ha raccontato in più occasioni di aver svolto quel lavoro da giovane in un punto vendita di Alameda, in California, intorno al 1983. La candidata democratica lo ha ribadito durante il noto talk show di Drew Barrymore all'inizio di quest'anno: "Ho fatto le patatine fritte. E poi ho fatto la cassiera". Come candidata alla presidenza nel 2019, Harris ha menzionato il suo lavoro nella catena di fast food mentre si univa alla protesta dei lavoratori di McDonald's in sciopero. Durante la convention democratica, questa esperienza è stata più volte tirata fuori. L'ex presidente Bill Clinton aveva scherzato dicendo che Harris avrebbe "battuto il [suo] record come presidente che ha trascorso più tempo al McDonald's". La deputata del Texas Jasmine Crockett ha affermato: "Un candidato lavorava al McDonald's", mentre "l'altro è nato con un cucchiaio d'argento in bocca".