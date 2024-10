"La mia presidenza non sarà la continuazione di Joe Biden. Porterò le mie esperienze e le mie nuove idee. Sono una nuova generazione di leadership": Kamala Harris, che oggi compie 60 anni, ha parlato così in un’intervista a Fox News. Incalzata sull’immigrazione, la VP ha puntato il dito contro Trump per aver fatto naufragare l’accordo raggiunto in Congresso. Trump, invece, si è lamentato proprio con Fox News per aver trasmesso annunci pubblicitari negativi nei suoi confronti

A cura di Valentina Clemente