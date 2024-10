Medio Oriente, oggi Giorgia Meloni in visita in Giordania e Libano

La premier italiana visiterà prima la Giordania, dove vedrà il re Abdallah II, e poi il Libano dove incontrerà il premier Mikati. Ieri il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha ribadito la presenza della missione Unifil sulla Blue Line spiegando che "andare via ora minerebbe, forse definitivamente, la credibilità stessa delle Nazioni Unite". Intanto a Berlino in giornata c’è il vertice tra Germania, Stati Uniti, Francia e Regno Unito sulla crisi in Medio Oriente e la guerra in Ucraina ascolta articolo

Dopo aver lasciato Bruxelles, al termine del summit Ue, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è partita per recarsi in Giordania, prima tappa della sua missione in Medio Oriente che la vedrà poi arrivare in Libano (LO SPECIALE SUI CONFLITTI IN MEDIO ORIENTE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). La premier, sottolineano fonti italiane, è il "primo leader dall'inizio delle operazioni di terra delle forze israeliane" a visitare il Paese dove sono di stanza le truppe Unifil. Gli obiettivi della visita sono garantire la sicurezza dei soldati, che deve passare anche attraverso un rafforzamento dell'esercito libanese, poi la necessità di intensificare gli aiuti umanitari, la ricerca di una soluzione per le migliaia di rifugiati e di nuove strategie per riportare la stabilità nella regione.

Cosa sappiamo della missione La missione, tutta in un giorno e in contemporanea con la ministeriale Difesa del G7 presieduta dal ministro della Difesa Crosetto a Napoli, si inserisce negli "sforzi quotidiani" del governo italiano per promuovere la fine delle ostilità a Gaza come in Libano, insieme a quella del ministro degli Esteri Antonio Tajani lunedì in Israele e Palestina della prossima settimana. Roma, spiegano sempre fonti italiane, sostiene gli sforzi di mediazione in essere, in primo luogo da parte degli Stati Uniti, e le due visite intendono anche porre le basi per la necessaria riflessione - che è tempo parta anche all'interno dell'Unione Europea - sugli scenari post-conflitto e su come l'Italia, e l'Europa, potranno contribuirvi. vedi anche Libano, Crosetto: crisi gravissima, Israele aiuti a rafforzare Unifil

La tappa in Giordania La missione parte dalla Giordania, per ribadire il sostegno a un Paese che costituisce "un elemento fondamentale" per la stabilità della regione, che è "interlocutore prezioso" e sta svolgendo "un ruolo cruciale" sia per ridurre la tensione sia per scongiurare un ulteriore peggioramento del quadro. Meloni nella tappa ad Aqaba avrà un bilaterale con Re Abdullah II che si concentrerà, in particolare, sulla situazione umanitaria a Gaza, nella quale la Giordania svolge un "ruolo decisivo", osservano da parte italiana, per la consegna degli aiuti alla popolazione civile. Sul tavolo ci sarà la proposta giordana di "Gaza humanitarian Gateway" per far fronte alla crisi crescente nella Striscia, su cui i due già hanno avuto modo di confrontarsi a Cipro a margine del vertice Med9. vedi anche Unifil: "Tank israeliano ha sparato su nostra postazione"

La tappa in Libano Nel pomeriggio Meloni sarà poi a Beirut per incontrare il primo ministro Najib Mikati e il presidente del Parlamento Nabih Berri. La premier ribadirà la volontà italiana di contribuire alla stabilizzazione del confine israelo-libanese e chiederà l'impegno di tutte le forze libanesi a garantire in ogni momento la sicurezza del personale di Unifil, come già chiesto al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nella conversazione telefonica di domenica scorsa. Meloni si confronterà con i suoi interlocutori libanesi anche sugli elementi necessari per una piena applicazione della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. In particolare, ribadirà l'impegno per sostenere le forze armate libanesi (Laf) nell'assunzione delle loro responsabilità su tutto il territorio libanese, un tema su cui l'Italia svolge da tempo un ruolo guida, sia con una specifica missione bilaterale (Mibil) sia presiedendo il Comitato Tecnico Militare per il Libano che coordina il sostegno internazionale alle Laf. Gli incontri saranno, infine, anche l'occasione per approfondire il confronto con gli interlocutori regionali sulla crisi dei rifugiati siriani - questione già sollevata anche a Cipro - resa ancora più drammatica dagli ultimi sviluppi che hanno visto un milione di sfollati in Libano (il 20% dell'intera popolazione) e almeno 300.000 persone cercare rifugio in Siria. La posizione italiana, ma anche di altri Stati Ue, è che occorra rivedere la strategia dell'Unione europea per la Siria e lavorare con tutti gli attori per creare le condizioni affinché i rifugiati siriani possano fare ritorno in Patria in modo volontario, sicuro e sostenibile. approfondimento Missione Unifil, perché in Libano ci sono 1.200 militari italiani