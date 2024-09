Onu chiede inchiesta su esecuzione ostaggi. Negoziati appesi a un filo

L'Onu chiede un'inchiesta sull'esecuzione degli ostaggi. Negoziati restano appesi ad un filo. Gli Stati Uniti hanno chiesto urgenza e flessibilità per finalizzare un accordo tra Israele e Hamas per una tregua a Gaza, dopo la recente morte di sei ostaggi. "Ci sono decine di ostaggi ancora a Gaza, in attesa di un accordo che li riporti a casa. E' tempo di finalizzare quell'accordo", ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller.

Proseguono intanto le proteste a Tel Aviv. E' il terzo giorno consecutivo di manifestazioni per chiedere un accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e la liberazione degli ostaggi tenuti prigionieri nell'enclave palestinese dall'attacco del 7 ottobre scorso in Israele.

Il primo ministro israeliano Netanyahu ha fatto naufragare il tentativo dei mediatori di riprendere i negoziati per il cessate il fuoco e la presa degli ostaggi, ha detto alla Cnn una fonte a conoscenza dei colloqui. Secondo la Cnn, dopo l' assassinio dei sei ostaggi israeliani da parte di Hamas a Gaza, i mediatori hanno lavorato per promuovere un accordo ma Netanyahu, dicendo che Israele non lascerà mai il corridoio di Filadelfia, "ha affossato tutto con un solo discorso".

L'Idf, intanto, ha reso noto di avere ucciso il comandante delle forze d'élite Nukhba di Hamas che ha guidato l'invasione del Moshav Netiv Ha'asara il 7 ottobre.









