Gaza, domani negoziati al Cairo. Trovati corpi di 6 ostaggi. LIVE

Le Forze di difesa israeliane hanno confermato che i jet da combattimento hanno effettuato attacchi aerei notturni sui siti di stoccaggio di armi di Hezbollah nella valle della Bekaa in Libano, per la seconda notte consecutiva. I militari hanno fatto sapere che sono state identificate esplosioni secondarie dopo gli attacchi e che hanno anche preso di mira le difese aeree di Hezbollah nella zona "che rappresentavano una minaccia" per gli aerei israeliani. L'Idf accusa l'organizzazione islamista di aver piazzato risorse militari in aree popolate, in uno "sfruttamento cinico dei cittadini libanesi", dopo che il ministero della salute libanese ha affermato che una persona e' stata uccisa e almeno 20 ferite negli attacchi.