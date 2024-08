Putin: "L'attacco ucraino a Kursk è una provocazione". LIVE

Il corrispondente militare della televisione di Stato russa Vgtrk, Yevgeny Poddunbny, è stato ferito ieri nel corso dell'incursione ucraina a Kursk. Lo riferisce l'agenzia di stampa 'Tass' citando le informazioni rilasciate dall'emittente secondo cui il giornalista russo è stato portato in ospedale in gravi condizioni. L'auto su cui viaggiava Poddubny, spiega la Tass riportando la ricostruzione della tv Vgtrk, è stata colpita con un drone e il giornalista dopo il ricovero in ospedale si trova nel reparto di terapia intensiva. Poddubny ha ripreso conoscenza e sta ricevendo le cure necessarie, come ha dichiarato il governatore ad interim della regione di Kursk, Alexey Smirnov. Il comitato investigativo russo - riferisce sempre l'agenzia Tass - annuncia che "farà il possibile" per risalire ai responsabili dell'attacco al corrispondente di guerra a cui verrà assegnato un premio. La delegazione russa presso l'Onu, comunica ancora la Tass, ha denunciato l'attacco come "un altro atto di terrorismo compiuto dal regime di Kiev" e ha chiesto una condanna "immediata e decisa" da parte delle Nazioni Unite.