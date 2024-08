Israele-Hamas, Iran si prepara: “Sarà un’azione decisa”. LIVE

Il presidente palestinese Abu Mazen chiede che la Striscia di Gaza venga trasferita sotto il controllo delle "legittime autorità palestinesi" definisce "inaccettabili" i piani israeliani per il controllo temporaneo sull'enclave. "L'amministrazione di Gaza deve essere condotta sotto gli auspici dell'Olp" ha detto in un'intervista a RIA Novosti, "e del legittimo governo palestinese. Ci opponiamo fermamente ai piani israeliani che prevedono alcune soluzioni temporanee". Ha aggiunto che l'Olp e' disponibile a unirsi ai negoziati per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. "Cio' puo' essere raggiunto sviluppando una soluzione politica e non con la forza come sta accadendo nei negoziati in corso. Allo stesso tempo, sosteniamo tutti gli sforzi per un cessate il fuoco, la fornitura di aiuti umanitari e il ritorno dei rifugiati alle loro case, il ritiro completo delle truppe israeliane dalla Striscia di Gaza e l'esercizio delle funzioni delle autorità palestinesi nell'enclave, come avviene in Cisgiordania", ha concluso.