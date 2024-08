Sinwar nuovo leader Hamas, Israele si prepara a risposta di Iran. LIVE

Idf: "Finirà come gli altri". Blinken: "Ora decida sulla tregua". Hezbollah: "La punizione ci sarà". Putin a Khamenei: "Evitare vittime civili". Austin diceh non verranno tollerati attacchi alle truppe Usa. La scelta di Sinwar rappresenta un "forte messaggio di resistenza" inviato a Israele a dieci mesi dall'inizio della guerra a Gaza. L'Iran si dice pronto a colpire, ma non vuole un'escalation