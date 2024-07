Venezuela, scontri dopo la rielezione di Maduro: vittime e arresti

La rielezione per il terzo mandato del presidente venezuelano ha gettato il Paese nel caos: Foro Penal, un'organizzazione venezuelana per i diritti umani, ha dichiarato che 46 manifestanti sono già stati arrestati, in particolare a Barinas e ad Anzoátegui, mentre sui social si parla di diversi decessi, non confermati oltre ai due già dichiarati. Intanto le milizie chaviste si sono concentrate intorno al palazzo presidenziale Miraflores, a Caracas, pronte a "difendere il presidente Nicolas Maduro"