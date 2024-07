Elezioni in Venezuela, chi sono i candidati alle presidenziali

Il presidente uscente Nicolas Maduro cerca un terzo mandato contro il principale candidato dell’opposizione, Edmundo González Urrutia, 74enne ex diplomatico. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul voto ascolta articolo

Si tengono oggi, 28 luglio, le elezioni per determinare il prossimo presidente del Venezuela. A correre per la massima carica sono 10 candidati, sostenuti da 38 diverse liste, che puntano a guidare il Paese per i successivi 6 anni. A cercare un terzo mandato è l’attuale presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, che affronta il principale sifdante dell’opposizione, Edmundo González Urrutia. Ecco che cosa c’è da sapere sulle elezioni che, secondo il New York Times, non saranno completamente libere per via del controllo esercitato da Maduro sul parlamento, la polizia, l’esercito, il sistema giudiziario, il comitato elettorale nazionale e buona parte dei media.

Il presidente uscente Nicolas Maduro L'attuale presidente del Venezuela Nicolas Maduro, che è in carica dal 2013, corre per ottenere un terzo mandato. Nato il 23 novembre 1962 a Caracas, era il delfino di Hugo Chavez quando questi era alla guida del Paese. Già ministro degli Esteri dal 2006 fino alla sua ascesa alla carica presidenziale, è stato il successore di Chavez quando questi è morto. Il movimento cui Maduro appartiene controlla il Venezuela dal 1998 e, secondo quanto riportato dal New York Times, da allora è diventato sempre più autoritario. Il voto di oggi è, per il quotidiano newyorkese, il primo da più di dieci anni in cui uno degli sfidanti dell'opposizione ha una seria possibilità di vincere e diventare il prossimo presidente. Lo sfidante Edmundo González Urrutia A mettere in discussione la rielezione di Nicolas Maduro è Edmundo González Urrutia, 74enne ex diplomatico e a capo di una coalizione di partiti d'opposizione. Sebbene non si tratti di una figura particolarmente nota nel Paese, a suo favore ha giocato il supporto di María Corina Machado, popolare leader dell'opposizione a cui il governo di Maduro ha impedito di candidarsi.

Gli altri candidati Sono in totale 10 i candidati alla presidenza in Venezuela, anche se diverse fonti concordano che solamente Nicolas Maduro ed Edmundo González Urrutia abbiano realistiche possibilità di vincere le elezioni. Gli altri nomi che appariranno sulle schede elettorali sono quelli di Benjamín Rausseo della Confederazione nazionale democratica, Antonio Ecarri dell'Alleanza del Lapis, Claudio Fermín, Daniel Ceballos del partito Arepa, Javier Bertucci del partito El Evangelio Cambio, José Brito di Primero Justicia, Luis Eduardo Martínez di Azione democratica ed Enrique Márquez del Movimiento Centrados. Cosa dicono i sondaggi Secondo alcuni sondaggi, Edmundo González Urrutia sarebbe forte di un consenso tra il 50 e il 60%, mentre il presidente uscente sarebbe fermo tra il 10 e il 20%. Per analisti, in ogni caso, Maduro accetterebbe di lasciare il potere solo in caso di un accordo negoziato con l'opposizione per ricevere protezione dalle accuse di crimini contro l'umanità da parte di tribunali internazionali. Secondo un altro sondaggio, invece, il presidente uscente sarebbe forte del 54,2% delle intenzioni di voto contro il 21,1% di Edmundo González Urrutia.