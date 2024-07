Elezioni in Venezuela, al via la campagna elettorale

In base al rilevamento (realizzato il 30 giugno con 1.200 interviste in tutto il Paese), il principale candidato dell'opposizione, Edmundo González Urrutia, considerato il rivale diretto del leader 'chavista', al momento ha il 21,1% delle preferenze. Molto meno significative le percentuali espresse per gli altri otto candidati in gara: Benjamín Rausseo, della Confederazione nazionale democratica, ha il 5,7%; Antonio Ecarri, leader dell'Alleanza del Lapis, il 2,9%; Claudio Fermín il 2,4%; Daniel Ceballos, del partito Arepa, ha l'1,9% Javier Bertucci, del partito El Evangelio Cambio, l'1,8%; José Brito, di Primero Justicia, è all'1,2%; Luis Eduardo Martínez, di Azione democratica, ha lo 0,8%; ed infine Enrique Márquez, del Movimiento Centrados, è fermo allo 0,7%.

Tensioni nel Paese

Intanto le tensioni nel Paese non si placano, quando mancano poche settimane alle presidenziali. All'avvio ufficiale della campagna elettorale, membri della Polizia nazionale bolivariana hanno fermato brevemente il camion che trasportava Edmundo González Urrutia, principale candidato dell'opposizione e diretto rivale del presidente uscente, Nicolas Maduro, in corsa per un terzo mandato di 6 anni. Il blitz è avvenuto a pochi isolati dal luogo della manifestazione, indetta nel quartiere di Chacaíto, a Caracas, dalla "Carovana per la libertà", l'iniziativa promossa dai partiti che aderiscono alla Piattaforma unitaria democratica (Pud), tra cui Vente Venezuela, della leader dell'opposizione, Maria Corina Machado. "Questo è il mio veicolo e io sono l'autorità. Andiamo avanti. Togliete i vostri mezzi perché abbiamo fretta", ha gridato Machado agli agenti in uniforme, che hanno poi fatto proseguire il convoglio dopo aver controllato i documenti.