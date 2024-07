Elezioni Francia, rebus alleanze dopo il voto. Le possibili ipotesi

L'Assemblea Nazionale uscita dal secondo di turno alle legislative è divisa in tre blocchi e nessuna forza ha ottenuto la maggioranza assoluta per governare. Tra gli scenari in campo per superare lo stallo c'è quello di un esecutivo di minoranza guidato dal Nuovo Fronte Popolare oppure una coalizione "Ursula" tra socialisti, centristi e neo-gollisti