Il secondo turno delle legislative disegna un nuovo parlamento diviso in tre grandi blocchi in cui nessuno è in grado di governare da solo. Delle alleanze saranno necessarie, pena il blocco istituzionale. Che comunque non è possibile escludere dal raggio delle possibilità. Facciamo il punto sui vari scenari possibili

La sinistra prima, i macronisti secondi, il Rassemblement National terzo. In realtà questo racconto semplificato dell’esito delle elezioni legislative anticipate in Francia (I RISULTATI) nasconde molte sfumature che sono invece essenziali per capire dove potrebbe andare il Paese. Al netto dei seggi persi o vinti, infatti, nessun partito o coalizione può governare da solo. La soglia della maggioranza assoluta è di 289 deputati e nessuno vi si avvicina neppure lontanamente. Inoltre l’unico che può affidare un eventuale nuovo ruolo di primo ministro è Emmanuel Macron, che ha annunciato che si prenderà il tempo necessario per valutare le possibili alleanze prima di comunicare la decisione presa. Almeno una settimana, anche perché il presidente dovrà partecipare al vertice NATO a Washington (9-11 luglio) e attendere la formazione dei nuovi gruppi parlamentari.

Primo scenario: un governo di sinistra

Il Nuovo Fronte Popolare è quello che nel suo insieme ha ottenuto il maggior numero di seggi. Da domenica sera chiede, anzi quasi pretende, un ruolo di governo per uno dei suoi esponenti. Ma se pure un governo di sinistra, sostenuto da un’alleanza tra il Nuovo Fronte popolare e i macronisti, è possibile, non è privo di difficoltà importanti. I due gruppi si sono coalizzati durante la campagna elettorale per far fronte comune di fronte al Rassemblement National, ma la France Insoumise e Macron hanno escluso reciprocamente di potersi alleare dopo il voto. Ora, il partito della sinistra radicale di Mélenchon è quello che ha ottenuto il maggior numero di deputati all’interno dell’alleanza del Nuovo Fronte Popolare, ma ne è sicuramente anche l’elemento più divisivo e pare difficile immaginare che si possa fare portavoce di un’alleanza moderata. Perciò, se una coalizione tra macronisti e Nuovo Fronte Popolare dovesse nascere, chi sarebbe il Primo Ministro espresso dalla sinistra? Mélenchon, Manuel Bompart, Marine Tondelier, Raphaël Glucksmann, Olivier Faure? Ci sono molti candidati e nessuna certezza. Il gruppo ha annunciato che si riunirà per discuterne questa settimana, portando avanti un confronto a tratti esplosivo già iniziato in campagna elettorale.

Secondo scenario: macronisti con la destra moderata

Non c’è solo la destra del Rassemblement National. La destra moderata dei Repubblicani ha portato a casa oltre 60 deputati, che insieme agli oltre 150 del gruppo presidenziale potrebbe offrire a Macron e ai suoi una situazione simile a quella vissuta negli ultimi due anni in cui il governo non aveva una maggioranza assoluta ma doveva di volta in volta, per ciascuna riforma, mediare con altri partiti. Il ministro dell’interno di Macron Darmanin supporta apertamente questa ipotesi: “Il Paese e a destra, dobbiamo governare a destra, senza allearci con il Nuovo Fronte Popolare”, ha detto dopo l’uscita dei risultati. In effetti se le destre si fossero unite, come fatto dalla sinistra, rappresenterebbero il gruppo principale nel nuovo parlamento. Mentre il Rassemblement National è quello che ha raggiunto il miglior risultato come singolo partito. Allo stesso tempo, la collaborazione tra macronisti e Repubblicani non si era rivelata affatto funzionale negli ultimi due anni.