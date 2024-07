Introduzione

L’Assemblea Nazionale uscita dal secondo turno delle elezioni legislative francesi si presenta divisa in tre blocchi, con il Nuovo Fronte popolare della gauche che conta il maggior numero di deputati, 182. La prima tappa per capire se ci potranno essere accordi è l’elezione del Presidente dell’Assemblea, a cui seguirà la nomina da parte di Emmanuel Macron di un nuovo Primo Ministro, che sarà da subito operativo con la sua squadra di governo. Non è previsto il voto di fiducia del Parlamento, che deciderà delle sorti dell’esecutivo solo in caso di mozione di sfiducia, che passa in presenza di una maggioranza parlamentare assoluta.

Diversi al momento i possibili scenari: tra le ipotesi più accreditate ci sono un governo del Nuovo Fronte popolare, che però sarebbe di minoranza così come uno tra i macronisti e i Repubblicani; un accordo tra Ensemble, il Partito Socialista e LR oppure un governo tecnico. Non è da escludere anche una crisi istituzionale profonda, con il presidente della Repubblica che non potrebbe sciogliere il Parlamento fino al 2025.