Elezioni Francia, scontri a Parigi, manifestazioni a Lione e Marsiglia

Nella capitale francese i tumulti sono scoppiati in Place de la Republique, dove una grande folla si è radunata per celebrare l'esito delle elezioni. In alte città gruppi di persone camminano con i passamontagna. Un poliziotto ferito a Nantes

Tensioni in piazza in diverse città della Francia dopo l'esito delle elezioni. Secondo i media francesi cariche della polizia sono avvenute a est di Place de la Republique, a Parigi, a seguito di provocazioni di un gruppo di persone incappucciate. Fuochi d'artificio sono stati lanciati contro le forze di sicurezza del CRS, scrive Le Figaro. Gli scontri si stanno svolgendo all'inizio di Avenue de la Re'publique, Boulevard Voltaire e Boulevard du Temple. Disordini anche in altre citta' della Francia: a Marsiglia, secondo la questura, sono 5.000 le persone che marciano per le strade. I manifestanti arrivati a Place Jean Jaure's hanno acceso fuochi d'artificio e fumogeni. A Lione attivisti di estrema destra girano per la città indossando dei cappucci e sono seguiti dalla polizia, riferisce sempre Le Figaro. Presenti anche attivisti dell'estrema sinistra. Tra questi ultimi e la polizia si sono verificati alcuni scontri. I CRS vicino alla prefettura si stanno mettendo i caschi.