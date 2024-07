Steve Bannon si consegna in carcere: "Sono un prigioniero politico"

L'ex stratega di Donald Trump dovrà scontare una condanna a quattro mesi di carcere presso la prigione di Danbury, in Connecticut per oltraggio al Congresso. La Corte Suprema americana ha rigettato di recente l'ultimo ricorso di Bannon contro la sua condanna dopo che aveva rifiutato di testimoniare circa il suo ruolo nel corso dell’assalto al Congresso

Steve Bannon si è consegnato nelle scorse ore presso la prigione di Danbury, in Connecticut. Qui l'ex stratega di Donald Trump dovrà scontare la condanna a quattro mesi di carcere per oltraggio al Congresso. La Corte Suprema americana, infatti, aveva rigettato la scorsa settimana l'ultimo ricorso contro la condanna presentato dal guru dell'estrema destra americana che aveva rifiutato di testimoniare circa il suo ruolo nel corso dell’assalto al Congresso di fronte alla commissione di inchiesta della Camera. Lo stesso Bannon ha riferito ai media americani che il suo rilascio è fissato per il prossimo 31 ottobre, nel corso della settimana che precede le elezioni presidenziali. L'ex stratega di Trump alla Casa Bianca si è definito “un prigioniero politico". "Sono orgoglioso di andare in prigione. Non solo non ho rimpianti, sono orgoglioso di quello che ho fatto", ha poi aggiunto.