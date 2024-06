Usa Weekly News, il racconto del primo dibattito Biden-Trump

Primo dibattito per Joe Biden e Donald Trump in vista di Usa 2024: i due candidati rima dell’inizio dell’incontro ospitato dalla Cnn ad Atlanta non si sono stretti la mano. Poi hanno discusso sui principali temi della campagna elettorale, dal diritto all’aborto all’economia, politica estera e immigrazione. Joe Biden è apparso visibilmente in difficoltà e, nonostante in molti gli chiedano di farsi da parte, ha già detto che non si ritirerà dalla corsa

A cura di Valentina Clemente