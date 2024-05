Francia, l'assalto al furgone della polizia penitenziaria. FOTO

La caccia all'uomo della polizia francese è in corso nei dintorni dell'autostrada A154, nel nord della Francia, dove si è svolto l'attacco in cui, oltre alle due vittime, altri tre agenti di polizia sono stati gravemente feriti. L'evaso è si chiama Mohamed Amra detto 'la mosca', non è presente nell'elenco dei detenuti radicalizzati. Due giorni fa aveva tentato di evadere