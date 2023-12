Assalto a furgone portavalori su A4 Torino-Milano: autostrada chiusa

Una banda di ladri armati ha cercato di bloccare un mezzo blindato mettendo un camion di traverso lungo la carreggiata, in direzione Milano

Questa mattina c'è stato un tentativo fallito di rapina a un portavalori. La vicenda è accaduta poco dopo le 6 lungo l’autostrada A4 Torino Milano , al confine tra Piemonte e Lombardia, in territorio di Romentino, nel Novarese. Una banda di ladri armati ha cercato di bloccare un mezzo blindato mettendo un camion di traverso lungo la carreggiata, in direzione Milano.

La ricostruzione dei fatti

Però, il conducente del portavalori è riuscito a deviarlo e a proseguire la marcia riuscendo a mettersi in salvo uscendo al casello di Novara Est. I malviventi hanno sparato dei colpi ma nessuno è rimasto ferito. In questo momento l’autostrada è chiusa al transito veicolare dal casello di Novara Ovest (Biandrate) fino a Marcallo Mesero. L’altra carreggiata, che è quella non interessata, da Novara Est a Marcallo.