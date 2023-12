Sardegna, assalto a portavalori sulla Statale 125 in Ogliastra

I banditi sono entrati in azione intorno alle 8.15: sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco, alcune auto sono state incendiate e una colonna di fumo si è levata sulla statale che al momento è stata bloccata. Non ci sarebbero feriti

Assalto a un portavalori questa mattina sulla statale 125, vicino al bivio per Tertenia, in Ogliastra. I banditi sono entrati in azione intorno alle 8.15: sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco, alcune auto sono state incendiate e una colonna di fumo si è levata sulla statale che al momento è stata bloccata. Non ci sarebbero feriti. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Jerzu e il personale del 118. È caccia all'uomo, con posti di blocco sparsi in tutta l'Ogliastra.

Le prime ricostruzioni

Secondo le prime informazioni che arrivano da testimoni i malviventi avrebbero sbarrato la strada con un catenaccio in acciaio e dato fuoco a dei copertoni che hanno sparso sulla carreggiata per far rallentare il traffico e assaltare il furgone portavalori. Sono stati attimi concitati. C'è stata anche una sparatoria, che fortunatamente non ha provocato feriti. I banditi sarebbero scappati poi verso sud, in direzione Cagliari, facendo perdere le loro tracce, ma prima avrebbero dato fuoco ad alcune auto, probabilmente anche allo stesso furgone portavalori. Non è chiaro se siano riusciti a prelevare il bottino. Sul posto oltre ai carabinieri della Compagnia di Jerzu sono arrivati i colleghi del Nucleo operativo di Nuoro. I militari stanno effettuando i rilievi sulla statale che è ancora chiusa al traffico.