Assalto a portavalori nel Sassarese, spari sulla 131: ferito vigilante

Assalto a un portavalori questa mattina, prima delle 8, nel Sassarese sulla strada statale 131 'Carlo Felice' all'altezza del bivio per Siligo. I rapinatori hanno preso di mira un portavalori della Vigilpol diretto a Cagliari, bloccato con un autocompattatore di rifiuti. Nel corso dell'assalto due furgoni hanno preso fuoco.

Un vigilante ferito da colpi di arma da fuoco

Secondo le prime informazioni, i malviventi hanno aperto il fuoco ferendo un vigilante a una gamba e hanno appiccato il fuoco a due mezzi. Poi si sono dati alla fuga, inseguiti dai carabinieri della Compagnia di Bonorva. Altre quattro persone, coinvolte in un tamponamento, sono rimaste ferite e sono state soccorse dal 118. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco da Sassari per spegnere due veicoli dati alle fiamme. La statale è bloccata in entrambe le direzioni e i militari sono impegnati in una caccia all'uomo lungo le strade della provincia, con numerosi posti di blocco.