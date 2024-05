Francia, assaltato furgone polizia penitenziaria: 2 agenti uccisi

È successo questa mattina nel nord del Paese, al casello autostradale di Incarville, fra Rouen ed Evreux, in Normandia. A bordo del mezzo c'era un detenuto che gli agenti stavano trasferendo: era in viaggio verso l'ufficio del giudice istruttore di Rouenm, per essere interrogato in merito a un tentato omicidio di cui è accusato. È riuscito a evadere ed è in fuga con i complici

Due agenti della polizia penitenziaria francese sono rimasti uccisi dopo che il furgone su cui viaggiavano è stato assaltato per liberare un detenuto che era a bordo e che ora è in fuga. È successo questa mattina nel nord della Francia, al casello autostradale di Incarville, sull'autostrada A154, tra Rouen ed Evreux, in Normandia. Ci sono anche tre feriti in modo grave, ha precisato il ministro della Giustizia, Eric Dupond-Moretti. Il detenuto, 30 anni, era sul furgone in trasferimento dal carcere di Evreux all'ufficio del giudice istruttore di Rouenm per essere interrogato in merito a un tentato omicidio di cui è accusato.