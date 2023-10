Francia, allerte bomba in cinque aeroporti: quattro sono stati evacuati

I cinque scali coinvolti sono Bordeaux, Basel-Mulhouse, Tarbes, Pau e Biarritz. Tutti, tranne quest'ultimo, sono stati fatti sfollare. La settimana scorsa, circa 70 falsi allarmi hanno coinvolto il Paese d'Oltralpe. Secondo il ministro dei Trasporti, Clément Beaune, quasi tutte le allerte sono state lanciate "dallo stesso indirizzo mail situato in Svizzera"

Cinque aeroporti francesi sono stati oggetto oggi di nuove allerte bomba. Gli impianti interessati sono Bordeaux, Basilea-Mulhouse, Tarbes, Pau e Biarritz, e tutti tranne quest'ultimo sono stati soggetti ad evacuazione per consentire agli artificieri di effettuare tutti i dovuti accertamenti. Nonostante gli allarmi comunque, le interruzioni delle attività aeree sembrano ridotte, secondo il sito della Direzione generale dell'aviazione civile (DGAC), che ha però rilevato ritardi di un'ora e mezza alla partenza da Basilea-Mulhouse. La piattaforma franco-svizzera ha confermato su X che il terminal è stato evacuato e i movimenti aerei "temporaneamente sospesi" a causa della minaccia di una bomba. Lo scalo era già stato evacuato martedì scorso, così come altri tre aeroporti francesi, compreso quello di Bordeaux.

La scosa settimana 70 falsi allarmi bomba

La settimana scorsa, quasi 70 falsi allarmi bomba hanno preso di mira aeroporti francesi, inviati da "quasi sempre lo stesso indirizzo email situato in Svizzera", ha detto domenica il ministro dei trasporti francese Clément Beaune. In totale, "sono state avviate più di 60 indagini, in tutte le località", ha affermato. La Francia ha elevato al massimo il livello di allerta del piano Vigipirate contro gli attentati dopo l'assassinio, il 13 ottobre, dell'insegnante Dominique Bernard nel suo liceo di Arras (Pas-de-Calais) da parte di un giovane accusato di radicalizzazione islamica.