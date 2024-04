La premier italiana incontra in mattinata il presidente Kais Saied a Palazzo Cartagine, a Tunisi. Sul tavolo i principali dossier bilaterali, dal Piano Mattei alla cooperazione energetica ed economica, partendo dalla cooperazione sul contrasto ai flussi migratori illegali. Più tardi la riunione con gli altri leader dell'Ue per discutere soprattutto di Ucraina e Medio Oriente

Prima la visita in Tunisia per discutere della questione migranti, poi il Consiglio europeo straordinario a Bruxelles: è questa la giornata di Giorgia Meloni. La premier italiana incontra in mattinata il presidente Kais Saied a Palazzo Cartagine, insieme al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, a quella dell'Università Anna Maria Bernini e al viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli. La missione di Meloni a Tunisi è la quarta in dieci mesi. Resta fondamentale che le autorità tunisine continuino nella loro azione di contrasto al traffico e alla tratta di esseri umani e di contenimento delle partenze irregolari, hanno sottolineato fonti italiane.

La missione in Tunisia

La Tunisia è considerata "prioritaria" nel Piano Mattei per l'Africa. Nel bilaterale Meloni-Saied, a quanto si apprende, saranno firmati tre strumenti legati a questa strategia: un accordo sul sostegno diretto al bilancio dello Stato tunisino a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili; una linea di credito per le piccole e medie imprese tunisine; un protocollo d'intesa tra i rispettivi ministeri dell'Università e della ricerca, che fornirà il quadro per la cooperazione in questo ambito tra le due nazioni. La Tunisia, hanno sottolineato ancora fonti italiane, è tra i Paesi africani con cui l'Italia collabora di più nel programma di ricerca Horizon Europe (ha ricevuto 50,8 milioni di euro di finanziamento) e per tasso di laureati in materie Stem è seconda solo alla Malesia nel mondo. L'Italia, hanno rimarcato le stesse fonti, continua a essere fortemente impegnata a sostenere la Tunisia, considerata un tassello fondamentale della stabilità del Mediterraneo e del Nord Africa. E Roma è attiva nel promuovere relazioni positive tra l'Ue e Tunisi a sostegno del Memorandum del 16 luglio.

I dossier

Meloni conta di continuare il dialogo avviato con Saied sui principali dossier bilaterali, dal Piano Mattei alla cooperazione energetica (il cavo sottomarino Elmed connetterà le reti elettriche di Africa e Europa) ed economica (900 le aziende italiane nel Paese nordafricano), partendo però dalla cooperazione sul contrasto ai flussi migratori illegali. È un capitolo centrale nelle relazioni fra i due Paesi. Le autorità tunisine parlano di oltre 40mila persone intercettate via mare e via terra da gennaio. Roma si attende che questa attività prosegua e garantisce l'impegno ad assicurare la mobilità legale per motivi di lavoro, anche grazie al Memorandum in questo ambito siglato il 20 ottobre.