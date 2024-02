Migranti, Meloni: "Su Libia e Tunisia si attivi il modello Caivano"

L’attenzione sul dossier migranti va tenuta “alta”. Gli sbarchi sono in calo ma contenere gli arrivi è una “rincorsa continua”. Per questo la premier Giorgia Meloni parla chiaramente: “Ho bisogno di tutto il governo". Durante la sua informativa in Consiglio dei ministri sulle politiche migratorie spiega di immaginare un “modello Caivano” per i Paesi del Nord Africa, in particolare per Tunisia e Libia, “ben consapevoli delle differenze tra Tripolitania e Cirenaica”. Alla sua squadra chiede di far sentire agli interlocutori africani “la nostra vicinanza e il nostro reale spirito di solidarietà”. Esorta i ministri non solo a organizzare “tavoli interministeriali” ma anche a farsi vedere di persona: “Andiamo tutti in Libia e Tunisia, sviluppiamo progetti, controlliamo l'esecuzione, coordinando le presenze, in modo che siano cadenzate e diano il senso della continuità". Tutto è parte di un quadro più ampio con cui si sta avviando il Piano Mattei, "prima con la Conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni” e “poi con la conferenza Italia-Africa”. Mai dimenticare, evidenzia ancora una volta, che “non abbiamo in mente un modello di cooperazione predatorio con le Nazioni africane bensì collaborativo”. E che si rivendica – “tra i tanti diritti da tutelare” - anche quello “a non emigrare".