Dombrovskis: "Ue prepara 14mo pacchetto sanzioni contro Mosca". LIVE

L'Ue ha iniziato a preparare il 14mo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, che sarà adottato questa primavera: lo ha detto ieri il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis, citato dai media di Kiev. "Abbiamo iniziato a preparare il 14mo pacchetto di sanzioni, che dovrebbe essere adottato in primavera. Probabilmente includerà un ampio elenco di misure restrittive con un forte impatto antielusione, ad esempio nel settore marittimo, mentre la Russia continua a cercare di violare il tetto massimo dei prezzi per le sue esportazioni di petrolio", ha affermato Dombrovskis. Il vicepresidente della Commissione europea ha sottolineato anche che l'Ue sta anche cercando un modo per fermare l'elusione delle sanzioni attraverso le filiali occidentali che operano in paesi al di fuori dell'Europa. "Continueremo a dare la caccia agli amici di Putin e a coloro che aiutano la Russia ad aggirare le sanzioni o a ricostituire il suo arsenale bellico", ha detto Dombrovskis.