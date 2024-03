Crollo del ponte a Baltimora, ecco cosa sappiamo

Si indaga sulle cause che hanno portato al crollo del ponte Francis Scott Key, colpito da una nave cargo e collassato in quattro secondi: secondo le prime ricostruzioni, la nave avrebbe avuto un problema di alimentazione, che le avrebbe causato una avaria. L'sos lanciato dall’equipaggio avrebbe permesso ai funzionari di abbozzare un piano di evacuazione che però non ha permesso ad alcuni operai a lavoro di mettersi in salvo: caduti in acqua e dichiarati dispersi per la guardia costiera sono "probabilmente morti"