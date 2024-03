Baltimora, nave urta ponte che crolla in acqua: ci sono dispersi. LIVE

Il Francis Scott Key Bridge fu inaugurato nel 1977. Enorme struttura in acciaio, ha il nome dell'autore dell'inno nazionale americano. A quattro corsie e lungo circa tre chilometri, è di importanza strategica per il porto e per la città di Baltimora, culmine della Baltimore Beltway (la Interstate 695, I-695). ll transito è in media di 11 milioni di veicoli all'anno: il ponte è una delle vie autorizzate per trasportare merci pericolose attraverso il porto di Baltimora, che non possono attraversare i due tunnel intitolati al Baltimore Harbor e Fort McHenry.