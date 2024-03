Attentato Mosca, la Russia non crede alla rivendicazione dell'Isis K

I miliziani dell’Isis hanno pubblicato nuovi video dell'attacco alla sala concerti nella capitale russa in cui hanno perso la vita 137 persone: gli uomini armati si sono filmati mentre danno la caccia agli spettatori. Le immagini non hanno avuto alcun risalto sui media ufficiali russi. Putin convoca un consiglio di sicurezza e tira in ballo un coinvolgimento di Kiev. Gli Usa: "Nessuna prova che dietro ci sia l’Ucraina". La Francia alza l'allerta al massimo livello

La Russia è ancora sotto choc dopo l'attacco al Crocus City Hall di Mosca . Il bilancio delle vittime è salito a 137 morti e 180 feriti. L’Isis ha rivendicato la strage , diffondendo anche video dell’azione. Ma il Cremlino non crede alla pista islamica: nessun risalto è stato dato nei media ufficiali russi alle macabre immagini dell'attacco diffuso dall'agenzia dello Stato islamico, secondo la quale sarebbero state realizzate dagli stessi assalitori. Sabato, in un discorso televisivo alla nazione, il presidente Vladimir Putin ha ignorato la rivendicazione da parte dell'Isis, evocando una possibile responsabilità dell’Ucraina. Intanto i quattro arrestati con l'accusa di essere gli autori dell'assalto, bloccati nella regione di Bryansk mentre secondo le autorità russe cercavano di varcare il confine con l'Ucraina, sono stati portati per gli interrogatori formali nella sede del Comitato investigativo federale a Mosca.

Due mesi di custodia cautelare per i 4 sospettati

I quattro presunti autori dell'attacco sono stati messi in custodia cautelare per due mesi da un tribunale della capitale russa. I quattro sono accusati di "terrorismo" e rischiano l'ergastolo, ha affermato in una nota il tribunale Basmanny di Mosca. La loro custodia cautelare, fissata fino al 22 maggio, potrà essere prorogata in attesa del processo, la cui data non è stata ancora fissata. Dalle foto che girano sui media internazionali, i quattro sospettati appaiono in aula gonfi in volto, con lividi e segni di tagli, uno condotto in tribunale in sedia a rotelle con un camice e i pantaloni dell'ospedale.