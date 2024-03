Meloni in Canada, oggi vede Trudeau per parlare di Ucraina e Gaza

Continua il viaggio Oltreoceano per la premier Giorgia Meloni che - dopo aver incontrato Joe Biden a Washington - oggi, 2 marzo, è in Canada: in serata vedrà il primo ministro Justin Trudeau. La settimana scorsa, in occasione della videoconferenza G7, erano insieme a Kiev, nel secondo anniversario di guerra . La visita a Toronto era stata annunciata a metà febbraio dall’ufficio del premier canadese, che già in quell’occasione aveva messo al centro dei colloqui i conflitti internazionali: "Con l'Italia alla presidenza del G7 quest'anno, Trudeau e Meloni lavoreranno insieme per affrontare le sfide globali. Il Canada e l'Italia sono impegnati a sostenere l'Ucraina contro la guerra di aggressione illegale e ingiustificabile della Russia. I due leader sono anche coinvolti negli sforzi diplomatici per affrontare la crisi in Medio Oriente in seguito al brutale attacco terroristico contro Israele da parte di Hamas il 7 ottobre”. Sul punto, i due Paesi chiedono “il rilascio immediato di tutti gli ostaggi e la necessità fondamentale di aiuti umanitari rapidi, sicuri e senza ostacoli per i civili a Gaza.” Più in generale – “in quanto membri fondatori della Nato – “il Canada e l'Italia rimarranno risoluti nella difesa della democrazia in tutto il mondo”.

Il dossier africano

Meloni porta in Canada anche uno dei temi internazionali a lei più cari: “I primi ministri – si leggeva sempre nella nota dell’ufficio di Trudeau - esploreranno le opportunità di lavorare con i partner africani nei loro sforzi per promuovere la pace, lo sviluppo e la prosperità in tutto il continente".

Meloni e Trudeau

Lo scorso anno Trudeau si disse “preoccupato” da “alcune posizioni che l'Italia stava assumendo in merito ai diritti Lgbt”. I rapporti con Meloni rischiavano quindi di essere tesi, ma tutti si è subito risolto. Anche in ragione delle forti relazioni commerciali e di investimento tra i due Paesi, con economie complementari che fanno leva sulla forza delle piccole e medie imprese. Il Canada per l’Italia è un partner da circa 12 miliardi di euro di interscambio fra gennaio e novembre 2023, +1,1% sull'anno precedente). La bilancia commerciale è favorevole all'Italia (+4,2 miliardi nei primi 11 mesi del 2023) e tutti e due gli Stati hanno bisogno l’uno dell’altro per i propri punti forti: specializzazione manifatturiera e innovazione in Italia e abbondanza di materie prime in Canada). La crescita del Made in Italy in Canada è stata costante, in particolare tra il 2019 e il 2022 quando ha fatto segnare +27,7% di valore esportato, accanto a un incremento complessivo dell'export italiano quantificato da Eurostat in +61% tra il 2016 e il 2022. La comunità italiana in Canada è di circa 1,6 milioni di persone.